美國6月消費者物價指數（CPI）公布，居然高達9.1％，高出巿場預計的8.8％，創下自1981年以來的最大增幅，不過，美股周三開盤後，道指一度下挫700點，但很快立即回升，最後只跌208點；台指期夜盤原本跌上百點，也在收盤前站回，對此，有專家在喊，巿場沒有預期的恐慌，表示已做好心理準備，這也顯示落底訊號來了，大家可以觀察。

美國公布6月消費者的物價指數9.01%公布後，高於5月的8.6%，甚至創下美國40年來的新高點，也難怪財信傳媒董事長謝金河忍不住說，「這是個嚇死人的數據！」

確實，當這個數字一公布後，美股開盤立即往下直落，道瓊指數一度下殺700點，晚上九點時，一根大大的黑棒，直接從31299，貫殺到30534，許多期貨玩家，早就空著等，果然收了這700點的cpi大紅包。

同樣的納指同時間，則從11591下跌到11478；台指期夜盤則從14345點，跌到14100，跌幅超過200點。不過，開盤後１個多小時，美股與台指期夜盤指數開始止跌回升，最後收報道指收在30772點，只跌208點；納指報11247點，跌17點。

對於美股的跌勢，不如預期的大，有專家認為，這是落底訊號之一，財信傳媒董事長謝金河，對CPI指數直言「這是個嚇死人的數據！」，但也強調，原本以為股巿這下慘了，肯定又要暴跌。以今年初公布的CPI後，道瓊指數一度逛跌將近3000點，所以，當預期又要升高的CPI時，美股沒有暴跌，就是一個值得觀察的落底訊號，這表示，大家的預期心裡準備好，對於暴衝數字沒有那麼恐慌。

不過，有理財專家表示，CPI的升高，通膨壓力仍是居高不下，所以，美國升息的腳步勢必不會停止，而全世界經濟成長勢必衰退，加上烏俄戰爭持續者，各國都在下修經濟成長率，台灣也是如此。

這對台灣來說，通膨壓力、出口環境、資金升息等，壓力都會持續升高，所以，儘管巿場不恐慌，但也不代表落底訊號出現，畢竟，全球景氣都以美國為首，只要美國的CPi不降，大家在投資上，還是要格外小心，多觀察其他指標，再來決定是否是到底的訊息。