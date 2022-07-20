民進黨台北市長參選人陳時中，在新書中透露曾申請綠卡，清楚寫下「當完兵後，綠卡也申請下來了」，但接受專訪時又稱有申請但沒有完成就放棄，引起各界議論紛紛，甚至還有網友酸「世界不是只有美國！」

陳時中日前接受專訪時指出，之所以會申請綠卡，是因為當時台灣的環境是退出了聯合國，加上白色恐怖等，其實很多人都想逃離出國去，而他雖然曾經申請綠卡，但因排隊的人很多，後來再被找去填資料時，他就決定放棄，因此從沒擁有綠卡過。

不過媒體人謝曜州卻發現，在陳時中的新書《溫暖的魄力》中，寫的卻是「當完兵後，綠卡也申請下來了，若按原訂計畫，我就要負笈美國」，質疑寫的與說的明顯有差異；媒體人黃暐瀚也說，依照過去所有批評前總統馬英九的說法，只要沒有簽署I407表格（放棄美國永久居留權表格），綠卡就不會消失，因此可能是陳時中自己不清楚，但他的綠卡其實是還在的。

此事引起網友熱議，在《中時新聞網》、PTT等網路平台進行討論，狂酸「綠能你不能，大聲什麼」、「類放棄」、「我就不能寫錯一句話嗎」、「世界不是只有美國」、「馬（英九）的綠卡是叛國，黨的綠卡是負責」、「有綠卡又怎麼樣？重點我是民進黨員！」