英國「金融時報」日前報導，美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月將訪台，在此之時，美國前國防部長艾斯培正在台灣建議義務役兵役應該延長。幾乎同一時間，美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）更說，習近平不會放棄攻台。另外，美國眾議院中國工作小組特地邀請駐美代表蕭美琴召開會議，力促加快對台軍售、邀請台灣參與軍事演習等議題。可見美國政要誰都可以對台下指導棋，替台灣提供「人設」的戰略，問題是台灣人願意為美國而戰嗎？

今年3月前美國國務卿蓬佩奧訪台是因為有意參選2024總統大選，並到台灣撈取一場15萬美元的演講費，而艾斯培選在此時訪問台灣，為台灣的軍事事務提供建言，莫非也是為了撈錢而來？

試想，艾斯培訪台時提出爭議性的建議，「台灣應大幅增加國防預算，延長義務役期，讓年輕台灣男性、女性在軍隊中服役至少1年，並進一步加強後備軍人的動員能力，才能讓台灣與美國等盟友的防衛同步化」。在此之前，美軍參謀長聯席會議主席密利也曾建議台灣應該「研究烏克蘭戰術，每個符合服役年齡的男女都獲得了武器和稍微接受培訓，就能發揮一定效果。」

美國高官相繼訪台，看起來都像是在敦促台灣調高國防預算、改變兵役政策，或者強迫採購武器，這些舉措都有著萬一台海爆發衝突，要台灣自己救自己，甚至幫美國打中國大陸的如意算盤。

烏俄戰爭從今年2月24日爆發之後，全球媒體總把焦點放在台海衝突上，尤其是美國政府對台態度，無論是民主黨還是共和黨，似乎想要操作一種「中國攻擊台灣」的衝突氛圍，美國國會議員也不斷呼籲政府當局採取對台更為戰略清晰的態度。

反過來，每次見到美台強化關係，中國大陸總是撂下狠話要不惜一戰保護自己的主權與領土完整。一邊中國想要發動一場特別軍事行動，一邊美國想要製造出一場代理人戰爭，如同俄羅斯出兵烏克蘭一樣的模式，雖然檯面上大陸領導人總是在公開場合上誓言奪回失去的領土，台灣是最後一塊拼圖。大陸領導層距離完成一項歷史使命只有一步之遙，究竟何時會開出這一槍，邁出這一步，誰都無法精準預測。

不過，美國中央情報局局長伯恩斯7月20日卻在美國科羅拉多「阿斯彭安全論壇」上說，他不認為中共二十大後習近平會立刻攻打台灣。他又說，他不會低估習近平想要控制台灣的決心。對習近平和中國領導層來說，問題不是他們會不會用武力奪取台灣，而是在何時，以何種方式動用武力。他認為，未來十年，時間越往後推進，中國攻打台灣的風險就會越大。

看來，美國政要總是在為台海戰火添增更多的汽油桶，只要一根火柴，就可以點燃。而在執政的民進黨反中立場對美國有利之下，中國想以武力解決台灣問題的動機，可以說都是美國刻意創造出來的動機。

美國官方一邊照本宣科按照台灣關係法遵守一個中國原則，反對任何單方面改變台海現狀的做法。一方面試圖將台灣軍事政治社會經濟體系與美國掛勾，美台通過雙邊經貿倡議、美國議員來訪，甚至宣布對台新的軍售案，形成高度依賴關係，降低台灣對中國依賴，成為對抗的方向發展。模糊戰略並非全無壞處，依循著模糊戰略權衡利弊，用模糊的外交行動來掩飾挑釁行為，模稜兩可是美國協助台灣建立自我防禦系統，同時沒有明確承諾援助台灣，避免中國大陸反彈，這也是至今美國政府不肯對台展現明確立場的原因。

美國是否想要在台灣複製烏俄衝突模式？其心可議。目前大陸在台海問題上面臨著類似俄羅斯的困境，而台灣則是美國用來作為施壓大陸的工具。每次隨著美國提供台灣武器，美中台往上押注的籌碼越來越多，台海爆發衝突關鍵鑰匙恐怕會落在於中國手中，只要中國大陸敏感神經不斷受到美國的挑釁，難保不會開出第一槍，如果挑起台海衝突，台海戰爭可能成為焦土戰爭，而每個台灣民眾就會像是烏克蘭人民一樣，全民皆兵，男女都得上戰場。

針對艾斯培的建議，總統府表示評估中、未定案。本文建議有關當局應該要仔細思量，避免將台海衝突導向烏俄衝突的方向發展。新加坡總理李顯龍曾表示，「不要被沖昏頭腦，也不要直接將烏克蘭和台灣的危機聯繫起來。烏克蘭危機並沒有嚴重影響台灣的前景，它有自己的發展歷史」。

儘管國安局長陳明通表示在蔡英文總統任內，中國大陸不太可能決定以武力攻打台灣，但局勢變化瞬息萬變，迫使國軍不得不做好應對解放軍的軍事行動準備。

烏克蘭新的軍事戰略目標是一場奪回失土的全面戰爭，台灣應該避免台海陷入「烏俄戰爭」迷思之中，應該思考的是如何避免戰爭，如何設計一套，能夠有效阻止敵人攻擊的新軍事戰略。美國印太戰略並非只針對台海問題，其戰略目的在印太地區，從堪察加半島、千島群島到東南亞國家，再到印度、巴基斯坦海岸，台海雖然只是星星之火，但有可能爆發燎原的危機。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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