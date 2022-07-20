受到美股財報表現不錯，加上晶片法案有機會本會期過關利多刺激，台股在電子股權值股加持之下，指數開盤跳空，突破月線反壓。

不過，整體追價量能仍就未明顯放大，加上面臨台指期結算，指數尾盤震盪走低，漲幅收斂，終場加權指數上漲39點，收在14,733點，成交量為2,562億元。

國泰證期協理簡伯儀指出，美國6月新屋開工數下降2％，年率156萬戶，降到9個月來新低，整體表現差於預期；美國6月營建許可下滑0.6％，年率168萬戶，表現優於預期，整體房市持續降溫。

降溫主要因房貸利率飆升，衝擊民眾的負擔能力，房市明顯放緩，也顯示聯準會升息的影響已經逐步顯現，有助於聯準會達成通膨降緩的目標。

另外，近期美國財報周多數公司也交出優於市場預期的成績單，加上近期美元指數連續幾天出現回跌，股市都受到激勵，預期在美國聯準開會前，全球股市有機會在空窗期下獲得喘息，股價仍有機會震盪走高。