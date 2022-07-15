國民黨黨主席朱立倫徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引爆藍營「桃園之亂」。張善政今上午參加王淺秋主持的廣播節《千秋萬事》時談起內幕，透露決定徵召關鍵是因為對桃園的感情以及「航空城」的城鄉改造計畫太吸引人。而談起地方整合，張善政節目後接受媒體採訪表示，癥結是徵召過程中，地方人士覺得沒有被尊重，這些需要靠朱立倫去疏通，「我跟朱主席各自有要去承擔的疏通，大家同心協力各自把事情做好。」

張善政在節目上表示，朱立倫只低調找過他一到兩次，並以前桃園縣長的經驗分享桃園的潛力，張善政另也透露，後來決定接受徵召兩個關鍵因素，一是在桃園龍潭渴望園區工作12年，跟桃園有感情；第二是朱立倫講桃園好好的做，會有很不一樣的未來，航空城是台灣有史以來最大城鄉改造計畫，以及鐵路地下等，張善政直呼「我學土木工程的人能不動心嗎？」因此答應徵召。

張善政接受徵召後，傳出與台北前議員羅智強、桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲等地方人士關係降到冰點，張善政坦言，朱立倫表示讓他去解決，現在還沒有完全解決，但是有感受到跟邱奕勝善意互動有增加，與呂玉玲也有Line可以聯繫，雖然有些部分還需要靠朱立倫慢慢去整合，但現況都在往好的方向走，競選團隊總幹事也會待整合完畢後提出人選。