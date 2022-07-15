南投康建案震驚全國，驚動警政署等連夜調查，檢警已鎖定特定男子涉案，如今矛頭都指向李姓前員工，附近民眾指出，李男住在離公司不遠處，性格猛爆，常常與人結怨，不過三年前因為失業後，遲遲未找到工作，因此若在多年後回公司報復，並非不可能。

據悉，李男曾經在2012、2013年時在康健擔任生產課課員，後來轉調到園藝課工作，期間與洪姓女課長對於機台操作認知發生口角，當時還在公司尾牙場上放話，「過年後就會有一場好戲可看」，果不其然，2014年洪姓女課長就遭李男持棍棒毆打，訊後李男被依殺人未遂偵辦。

附近民眾指出，李男住在離公司不遠處，性格猛爆，常常與人結怨，不過三年前因為失業後，遲遲未找到工作，因此若在多年後回公司報復，並非不可能．（本報資料照片）

不過當時因為洪女並未提出有力證據，包括無法明確指認包括面貌、車牌號碼等關鍵證據，加上李男當時有人在台中撥打電話的通聯紀錄，因此最後遭法官判決無罪定讞，而當時出庭作證的5名人證，就是被包括賴敏男等被槍擊的5人，因此讓員工更加篤定，兇手就是李男。

而李男其實就住在康建附近，跨一座橋就到了，案發後警方到李男家尋訪，卻發現他早已離去，而李男鄰居也說，李男當年從康健離職後，到高速公路擔任清潔人員，但後來又與同事爭吵因而離職，已經失業好幾年，加上李個性偏激，若多年後才要報復也不無可能。

而提供路口關鍵監視器畫面的雜貨店老闆則說，監視器畫面看到頭戴面罩、口罩、背著黑色背包的男子所騎乘的機車，就是劉姓課長的機車，他絕對認得，他一路逃往草屯方向，不過當晚確實都沒有聽到槍響，在這麼純樸的鄉下發生這麼大的案子，大家真的都嚇一跳。