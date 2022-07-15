大陸國家統計局15日公布資料顯示，6月規模以上工業增加值實際年增3.9％（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率），較上月大幅反彈3.2個百分點。
5月份，規模以上工業增加值實際年增0.7％。前6月份，規模以上工業增加值年增長3.4％。
分行業看，6月41個大類行業中有31個行業增加值保持年增。
分產品看，6月617種產品中有294種產品產量年增長。汽車257.7萬輛，增長26.8％，其中新能源汽車60.5萬輛，增長120.8％。上個月新能源汽車為50萬輛，年增108.3％。
6月份，工業企業產品銷售率為96％，年減1.1個百分點；工業企業實現出口交貨值人民幣14,066億元，名義年增15.1％。
2022上半年，全國規模以上工業增加值年增長3.4％。分產品看，新能源汽車、太陽能電池、行動通訊基地台設備產量分別年增長111.2％、31.8％、19.8％。
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