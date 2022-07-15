悠遊國旅補助方案今日上路，國光客運也積極攬客推出促銷活動，使用台北轉運站TBS APP購票，每張票即享折扣20元至40元不等，現買現折，等同省下一杯飲料錢。

悠遊國旅補助掀起訂房熱潮，自由行旅客平日時段每晚住宿最高折價1300元，民眾紛紛規劃出遊行程。國光客運與台北轉運站TBS APP行動購票平台合作，即日起至8月15日，購買國光客運各路線車票，200元以內車票現折20元，201至400元車票現折30元，401元以上車票現折40元，路程越長省越多。

國光客運表示，7月以來乘客逐漸回流，明顯感受民眾返鄉或出遊意願提升，由於平日出遊搭乘國道客運經濟實惠又沒有塞車困擾，在國旅補助方案加持下，預期可以搶到部分自由行商機。

配合客運振興，國光客運舉辦抽獎活動，預計送出原價900元麗寶樂園探索世界門票800張，1000乘車金40名，獎項還有iPhone13 Pro手機與任天堂Switch健身環大冒險套組，凡10月底前搭乘國光客運國道暨一般公路路線乘客，都可以登錄參加抽獎，每搭1次就有1次中獎機會。

為回饋100公里以上中長程路線忠實乘客，國光客運同時舉辦票根換贈品活動，憑3張票根或乘車證明送環保提袋，5張則送造型立體口罩。