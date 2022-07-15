台南台鋼獵鷹今年休賽季積極籌備「台鋼獵鷹元年特展x南人韌性」，將於7月20日起至10月16日在新光三越台南新天地連通道展出，台南首支在地職業籃球隊快閃新光，本次除了展出台鋼獵鷹T1元年的精采回顧，更將小西門連通道打造成獵鷹主場，讓還未到球場的球迷也能一同感受獵鷹主場的震撼感。

台鋼獵鷹元年特展乘載著獵鷹創隊以來的大小事，期盼球迷們都能細細品嚐，透過時間軸展示牆深入了解台鋼獵鷹，不僅有歷史事件的回顧，為期近3個月的展覽，也特別設計不同區域的裝置牆，提供給大家盡情打卡拍照。

球團精心規劃出八大展覽牆，分別是球隊介紹牆、裝置牆、視覺牆、球員牆、展品牆、形象影片牆，另外還與TOYOTA南都汽車聯手，共同打造將展覽地板還原獵鷹主場地面，球團列出創隊以來發生的點點滴滴，以歷史照片搭配文字描述帶領球迷一起回顧過去。

「台鋼獵鷹元年特展x南人韌性」將於20日開幕，為了讓觀賞的球迷獲得意義非凡紀念物，同時象徵每一位走訪元年特展的各位皆是獵鷹的一份子，將於特展開幕日起只要與任一展覽牆面合照在臉書或Instagram標註官方粉絲專頁，及限量發送「獵鷹小方巾」乙條。

另外，新光三越聯手台鋼獵鷹推出餐飲優惠，提醒球迷元年主場賽事票根不要丟！只要憑獵鷹元年賽季門票至新光三越台南新天地10家餐廳即享有獨家優惠，活動現正開跑優惠至12月31日止，多種好康絕對不能錯過！