行政院今（15日）下午宣布衛福部長由次長薛瑞元接任，醫福會執行長王必勝接任衛福部次長兼中央流行疫情指揮中心指揮官，預計下周一辦理交接，並同步生效。對此，民進黨立委吳思瑤表示，由防疫核心幹部接力接棒，薛瑞元、王必勝兩位經驗與專業並具，是最適的安排，「接手者不是生手，相信能夠馬上上手！」

吳思瑤透過臉書說，「人會走，制度會留下來！防疫靠的是Teamwork，而不是Kingwork！」政府人事更迭是常態，政務官有任命之始就有離任之時，建立制度才是政策穩健運行的根基！施政的責任與經驗絕不是單靠個人的英雄主義，而是倚賴公務體系的協力分工，才能成就國家政策的永續推動。

她說，面對疫情的世紀危機，陳時中領導防疫指揮中心900多天，雖無法盡善盡美，但克盡職責是有目共睹。如今卸下職務，由防疫核心幹部接力接棒，薛瑞元與王必勝兩位經驗與專業並具，是最適的安排。接手者不是生手，相信能夠馬上上手。

吳思瑤強調，選舉可以攻防，但防疫仍需要團結。在野黨一再消費疫情作為選舉操作的工具，甚至打擊國家防疫的團結，都應當適可而止。讓制度歸制度，防疫歸防疫！這是好的布局，期待社會繼續齊心抗疫，守護台灣。