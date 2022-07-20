民進黨台北市長參選人陳時中日前在疫情記者會進行指揮官交接，遭媒體人黃揚明質疑是否使用防疫特別預算助選，民眾黨立委蔡壁如也說，這筆錢若用在加強防疫政策溝通上，她不會有意見，「但是如果把這筆錢拿去用於陳時中個人造勢的交接儀式，那就必須查！」

蔡壁如今（20）日在臉書表示，疫情開始以來，為了防堵而制定特別條例，雖然曾有過度擴權的疑慮，但為了保障民眾的健康安全，朝野立委全都不敢刪預算，一直到今年審查特別條例延長時，她才質疑已經要與病毒共存，是否還有延長之必要。

蔡壁如坦言，特別條例是為因應突發緊急狀況而設置，「指揮中心就是個超出體制的怪獸」，如今疑似發生將特別預算使用在無關防疫、振興經濟、醫護補助等支出上，反而用在一場荒謬至極、為陳時中個人造勢的交接典禮。

蔡壁如怒批，若指揮中心已經到功成身退之時，就應該讓所有事物回歸正常體制運作，不應把特別當常態，把疫情指揮中心變成選情指揮中心，「連防疫特別預算都可以拿來為陳時中個人造勢，那當初買不到疫苗跟快篩的民眾，該情何以堪？」