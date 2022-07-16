櫃姐服務態度會影響到顧客購買意願，一名女網友表示，她在某個精品櫃工作時，曾聽過組長將客人分3類，分別是沒錢硬要來看、外表有行頭但買東西要分期的人以及沒禮貌的土豪，起初她覺得這樣很糟糕，但隨著在這行做越久，她也逐漸發現這就是精品櫃的生態。不過，她最看不起的，其實是有些櫃姐長期接觸消費能力好的客人，就自以為是上流社會的一員，但實際上根本就不是。

一名女網友近日在Dcard上發文分享，在網上看到有櫃姐說「只有窮人逛精品才會翻價碼牌。」而她本身在精品櫃與化妝品櫃都工作過，她發現有8成的精品櫃姐，因為接觸的客人消費能力較好，久了竟會把自己也歸類在上流社會的圈子，但實際上她只是個平凡銷售員。

女網友指出，而她當櫃姐的經歷至少有7至8年，在某個精品櫃工作的時候，該店的組長曾將客人分3類，一種是沒錢硬要看；另一種是裝闊，外表有行頭，但商品卻要分期付款的；最後一種就是土豪，有錢是有錢。當時認為上司對客人分級很沒水準，因為應該要秉持著進到店裡的所有人都有可能會消費才對，何必講的這麼歧視？但她後來卻發現，這或許就是精品櫃的生態圈吧！

女網友指出，她記得有一次她去服務一位客人，對方打扮的稀鬆平常，看起來就是一位很普通的客人，結果耳機突然傳來怒吼說「不要浪費時間在不會消費的客人身上！」結果，最後那組客人真的就笑笑的到處看看，然後東摸西摸以後就走了。事實證明，不是每次都能遇到平民富翁。

女網友感慨地說，真正的財閥或有錢人要買東西是不會來百貨公司的，都是口頭說要什麼，底下的人會請品牌業務直送家裡。而有些貴婦花錢不手軟，一進來就會指著架上的包說，除了這個不要，其他都包起來，這種客人連包包都不會去碰，更不要說去翻價碼牌了。而這樣的暴發戶，一個月至少能遇上個3至4個，也就是這樣極端的客群，造成某些櫃姐價值觀有偏差。不過，櫃姐還是有好有壞，不是人人都這樣物質。

貼文引起網友共鳴，不少人表示，真的遇過許多眼高於頂的櫃姐，消費體驗很差，最後就算有能力也不想買。「有時候想去靠櫃看實物跟試色，但遇過看不起人的櫃姐，從此之後都不太想再靠櫃」、「眼界變高，但能力不變的情況下，只會讓自己過得更可悲」、「每次靠櫃都覺得壓力很大，穿戴得稍微精緻一點櫃姐就湊過來，穿普通的衣服櫃姐直接無視我」、「其實很多穿著普通的客人才是大金主」。