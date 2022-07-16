美國政府於美東時間7月15日就「陸軍車、兵及戰材零附件」總額1億800萬美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

國防部指出，美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠之自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎，國防部對美方軍售決定，表達誠摯的感謝。

國防部強調，面對中共不斷擴大軍事威脅，維持裝備妥善和新購武器裝備同樣重要，本次美方同意供售之車、兵及戰材零附件品項，有助於維持我陸軍車輛裝備妥善與消耗補充，滿足戰備演訓任務需要。

外交部指出，這是拜登政府上任一年半以來第五度、也是今年第四度宣布對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並延續近年來對台軍售常態化的政策，協助我國即時獲取防衛所需裝備，有效提升自我防衛能力。

外交部表示，面對中國持續的軍事擴張與挑釁行為，台灣有高度自我防衛的決心，我國政府也持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，以堅實國防維護國家安全，並深化台美緊密安全夥伴關係，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。