相信不少人最近一定收到超多投資詐騙簡訊，即便怎麼封鎖和刪除都沒用，讓人不堪其擾，許多名人也紛紛在社群網站分享相關經驗，對此，美女律師李怡貞表示自己近來也遭相關訊息轟炸，更曬出回覆的訊息內容，讓網友直呼對方一定會嚇傻。

李怡貞表示近來收到超多騷擾簡訊跟電話，接著曬出手機簡訊截圖，只見內容寫道：「你把我賴刪了嗎，還好我有存你的聯絡方式欸，不然都找不到你，加我賴有事找」，對此，她則是直接回嗆對方：「我是李律師，你欠了二十萬律師費都沒還，還好你自己找上門，買日幣、台積電大虧，加我賴快還錢：goeatshit7878」。

#律師執業心得 最近騷擾簡訊跟電話超多的 用錢孔急 我也是吶 😌 #李怡貞律師 ⚠️預約法律諮詢請洽 （🐯111年起，因事務繁忙行程緊湊，但凡預約後臨時取消即不再接受預約及委任，有緣相見，無緣永不見） ☎️📞... 由女人大律師李怡貞發佈於 2022年7月15日 星期五

對此，網友紛紛回應：「最近一直接到這種訊息很煩，李律師你真有智慧」、「每天都會接到數十個訊息、刪不完」、「最近真的無敵多詐騙簡訊，煩不煩」、「學起來、下次我也要這樣回」、「還凌晨兩點半多傳訊⋯⋯真是夠了」、「歸剛欸 每天刪到手很酸欸」、「每天訊息5-6個外加電話兩三通，真的快煩死了」、「我每天刪這些訊息，刪到我手指頭都骨折了」、「詐騙集團也改行為模式，難道真的無法遏止嗎」。

針對此情形，有網友分享能杜絕後患的招式，若是iOS用戶能到「設定＞訊息」中，將「iMessage」關掉即可，有人實測後已經2天沒收到相關訊息，可見能有效防止詐騙集團傳簡訊騷擾。