玳瑁獲救後，身體狀況良好。（鉅隆船隊提供／張志康基隆傳真）

項彥豪救援成功，將玳瑁放回大海。（鉅隆船隊提供／張志康基隆傳真）

遊艇船長項彥豪16日上午趁載送遊客赴基隆嶼觀光的空檔，約同事一起打撈海漂物，赫然發現「海上廢棄漁網會動」，靠近一看竟有一頭玳瑁受困，他們緊急把玳瑁救出，確認牠狀況無虞後，成功野放。

「最近北部沿海的海漂物不是很多，是非常多」，項彥豪說，日前在北部沿海甚至發現北漂蚵棚，一般來說，有蚵棚代表海上有非常多海漂垃圾，他約了也是船長的同事兼好友羅坤彬，趁遊客登上「海上龍珠」基隆嶼，在附近海域清除垃圾。

過程中，羅坤彬發現海面上的廢棄漁網會動，仔細一看，裡頭有一隻玳瑁，被漁網纏住了。由於玳瑁屬一級保育類動物，項、羅兩人不敢私自處理，先通報海巡署，再與海巡署人員共同救援。

玳瑁獲救後，初步觀察狀況良好、活動力足，身上也沒有外傷，研判受困時間不長。項彥豪通報基隆市政府產發處，產發處人員認為立即野放是最好選擇，讓牠回歸大海。

項彥豪說，他從小在正濱漁港長大，對海洋有著深切熱愛，才會回鄉工作，同時進行漁業轉型。清除海漂垃圾是他的任務之一，才能保護在這片海域生活的海龜、鯨豚。