鹽水區農會成立高粱機耕隊，台南市長黃偉哲（右五）與農委會主委陳吉仲（左七）稱讚有助於高粱採收速度。（程炳璋攝）

金門高粱酒聞名全台，金酒公司今年逐步以在台灣種植高粱取代進口，台南市耕作面積480公頃全台最大，學甲、鹽水區4月起以「台南8號」品種試種高粱田，7月陸續採收，鹽水區農會成立機耕隊宣布高粱收成機械化，農委會主委陳吉仲到場，盼台南持續提昇種植面積超過500公頃。

金酒公司的高粱酒過去多由大陸進口原料，卻因品質不穩定，決定鼓勵台灣種植，以更高價格每公斤21元收購。

台南市嘉南平原有大片農地，發現高粱是抗旱、節水作物且可少用肥料，減少碳足跡排放，台南市學甲、鹽水農會與金酒公司簽訂3年契作，將農民原本耕種的硬質玉米地，部分改種高粱。

台南市4月嘗試以台南區農改場培育的「台南8號」新品種種植，7月陸續收成，鹽水農會成立高粱機耕隊，種植高粱的農民，可透過農會平台轉介，提供機械化收成與播種。

台南市長黃偉哲與農委會主委陳吉仲16日參加鹽水農會機耕隊成立，現場並品嘗金酒公司生產的高粱酒，陳吉仲向黃偉哲打趣稱若台南市提昇耕種高粱面積超過500公頃，「願送500瓶高粱酒給他」。

農委會大力推動提昇台灣耕種高經濟作物雜糧，雲林、嘉義、台南陸續有農地投入種植高粱後，農委會宣布高額補助高粱收入保險達50％、台南市補助40％，農民只需付10％，高粱收入保險可保障高粱農民遇上天災導致作物減損時，可獲得保險金給付。

鹽水農會總幹事邱子軒表示，台南種植高粱面積全台最多，鹽水高粱種植81公頃僅次於學甲390公頃，過去這些田地在4月至7月期間都大多休耕，或種植硬質玉米，未來一期作物嘗試轉作高粱，二期再作玉米，若生產技術已達金酒公司的認可，利潤更高。農會將會輔導更多農民投入耕作。