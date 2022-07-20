台南市政府及農委會媒合金門酒廠，首度在台南一期作契作釀酒用的高粱，其中在鹽水區栽種81公頃。台南市長黃偉哲今（20）日在臉書表示，「為了推廣台南栽種高粱，鼓勵更多農民輪作或轉作，鹽水農會成立了智慧化雜糧機械耕作隊」，從播種到採收可以全交給機械耕作隊來幫忙，讓農民朋友輕鬆不少，引發討論。

黃偉哲今日在臉書介紹「台南農改場的8號高粱，稻田裡的新力軍」，黃偉哲指出，台南8號高粱周期短、收成好、價格高，4月栽種，7月採收，無須灌溉噴藥，能抵抗梅雨旱災，更重要的是可以全程機械耕作，省時省事又省力。

黃偉哲表示，台灣用來釀酒的高梁，90%來自進口，表示國產高粱有很大的市場。過去台南鹽水一帶有栽種高粱的經驗，今年市府及農委會媒合金門酒廠，與學甲、北門、麻豆、鹽水栽種台南8號高粱的農民簽約契作，以每公斤21元收購，若以一甲地可生產4.5公噸計算，3個月收成就有近10萬元。

黃偉哲強調，為了推廣台南栽種高粱，鼓勵更多農民輪作或轉作，鹽水農會成立了智慧化雜糧機械耕作隊，「想種高粱沒有農機具沒關係，人力不夠也沒關係，直接幫你進入代理模式，從播種到採收可以全交給機械耕作隊來幫忙」，此舉也讓農民朋友輕鬆不少，黃偉哲說，「改善務農環境，提高農民經濟，只要是對農民有幫助的事情，我們會持續努力」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！