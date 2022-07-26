國民黨台南市長提名人謝龍介邀集營建署、水利署及市府工務局會勘北外環快速道路第四期工程計畫時，無黨籍市長參選人商毓芳也到場關心。（洪榮志攝）

台南市北外環快速道路第四期工程計畫高架行經永康區中華路，附近居民擔心橋面遮蔽天際線影響房價，組成自救會四處陳情。國民黨台南市長提名人謝龍介26日邀集營建署、水利署及市府工務局會勘後，初步達成將爭取以堤岸共構方式避開中華路的共識，希望能夠創造雙贏。

反北外環南移自救會數十位民眾，今天也前往安南區府安路三段北外環第二期工程入口處的會勘現場表達訴求，無黨籍市長參選人商毓芳亦到場關心。

自救會質疑，北外環第四期工程也有經過北區的中華北路，但經過立委陳亭妃的爭取改走堤岸內，為何中華路段就不行？水利署人員答說，中華北路段採堤防共構，並非行經堤岸內的行水區；謝龍介則建議，中華路段也改採堤防共構方式；但工務局表示，該中華路段並沒有堤防；謝龍介請中央及地方合作，趁此機會在中華路段設置堤防，並以共構方式讓北外環快速道路沿堤防經過，避免對中華路沿線住戶造成影響。

會勘中，各方達成初步共識，將先請市府工務局行文水利署同意後，再進行變更設計；過程中也必須與住戶溝通，並從9月起召開3次說明會，聽取居民的意見。

謝龍介還告訴自救會成員，目前北外環四期工程還在進行細部規畫，尚未發包，變更設計還來得及；但如果要改為堤岸共構，仍須水利署的同意，還有一段路要走，這段期間他也會持續關心與協助。