台南市長之戰群雄並起，國民黨台南市長參選人謝龍介強打老人健保費全免政見後，再推國中、小學生營養午餐免費政見，強調並非「大撒幣」，而是要「老有所終、幼有所養」。台南市政府回應教育資源有限，應優先用在弱勢與提高學習品質上。

謝龍介參選首波政見，強打全額補助長者健保費，拒絕台南成為6都中唯一未實施老人健保免費的城市，22日再推國中、小營養午餐免費，他認為「不只顧長輩，也要顧孩子」。

「這不是大撒幣！」謝龍介強調，台南市國小學童約9萬多人，國中生約4萬多人，扣掉約2萬人已接受補助經濟弱勢與百人以下學校的學生，共約有12萬人仍需繳交餐費，平均每人每月交750元，換算之下，台南市每年只需編8億元，就能讓學童免費享用營養午餐。

謝龍介提出，全台已有9個縣市實施國中小營養午餐免費政策，自己若當選，要讓台南市應該成為6都最先實施的城市。

他表示，如果說，老人健保免費是台南市政府對過去的感恩，國中小營養午餐免費就是對未來的感恩，讓「老有所終、幼有所養」就是減輕年輕人的負擔，也是地方父母官最重要的任務。

謝龍介將政見發表在臉書粉絲頁，不少支持者留言附和贊成，但也有網友留言稱「不太能接受這種制度，還是要節約」、「使用者付費」。

台南市政府回應，台南市教育經費有限，應優先用在弱勢照顧與提高學習品質的重要政策，市府每年編列學校弱勢族群的午餐補助費、聘用廚工、營養師與設備更新等費用，共達3.7億元。2019年起推動營養午餐中央廚房化，小學校部用自辦午餐，全由央廚學校供應，學童可吃到更物超所值的午餐菜色。