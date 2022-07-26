市長黃偉哲（左一）出席啟用儀式，並試體驗使用充電樁。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市新營區南瀛綠都心公園地下停車場完成整建，市府交通局26日舉辦整建啟用儀式，除供給周邊商圈295席汽車格位，紓解停車需求，因應未來電動車發展趨勢，場內更設置12支電動汽車充電樁，服務電動車主。

南瀛綠都心公園地下停車場位處大新營地區心臟地帶，雖是新營極少數收費的公有停車場，不過，每小時以20元親民的費率經營，加上緊鄰議會與民治市政中心，受不少洽公民眾歡迎。

該停車場自2006年落成啟用迄今，各項設施經長年使用下已顯老舊並多有損耗，經市府交通局遴選新委外經營團隊後，由廠商進行整體環境改善工程，包含出入口車坡道鋪面重整、牆面柱體粉刷、滲水抓漏處理、加強場內照明與停車動線指引，並汰換車位在席導引系統等。

市長黃偉哲、立委賴惠員、市議員蔡育輝、沈家鳳、李宗翰等人今日皆出席整建啟用儀式；黃偉哲說，南瀛綠都心地下停車場已歷經16個年頭，過去有市民朋友反映內部陰暗、有味道，下雨時還會漏水，整個動線規畫不佳等，故市府從委外廠商經營的回饋金內提撥300萬元，進行整場的優化。

市府交通局長王銘德說，因應未來電動車發展趨勢，將逐步在台南公有停車場設置充電樁，南瀛綠都心公園地下停車場此次新設充電樁，占場內總格位數5％，自7月26日起至8月1日上午9點為止，只要下載「華城電能App」啟動充電，即可享受免費充電服務，未來則提供每度7元的充電服務。