搶灘料羅灣海上盛會將昔日烽火連天，如今硝煙散盡的海岸妝點出繽紛熱鬧的好風光。（縣府提供）

邁向第19屆的2022年搶灘料羅灣海上長泳，今年報名人數限定1000人，實際檢錄人數981人，其中金門籍276人，其餘是從台灣本島跨海共襄盛。（縣府提供）

楊鎮浯縣長期待圓滿落幕的年度海上盛會，迎來回到正常生活的美好日子。 （縣府提供）

因疫情睽違2年，2022搶灘料羅灣海上長泳今天在82據點登場，台金兩地近千位「泳士」在炎陽下破浪前進，將昔日烽火連天，如今硝煙散盡的海岸妝點出繽紛熱鬧的好風光。楊鎮浯縣長期待圓滿落幕的年度海上盛會，迎來回到正常生活的美好日子。

邁向第19屆的2022年搶灘料羅灣海上長泳，今年報名人數限定1000人，實際檢錄人數981人，其中金門籍276人，其餘是從台灣本島跨海共襄盛舉，最高齡76歲，最年幼只有10歲。

活動規畫800、1500和2500公尺三種距離，另外還有沙灘健走以及SUP立式划槳體驗活動，主辦單位並在現場準備金門風味餐、園遊會和表演活動，潔淨沙灘上紅男綠女人來人往，將平日寂靜的海岸渲染得熱鬧滾滾！

主辦單位貼心準備完賽禮「2022搶灘料羅灣主題紀念高粱酒」贈送給每位全程游完者，讓這項跨年齡老少老少咸宜的活動，在潮起潮落的海水中，增添「好客金門」的人情味。

南投縣副縣長陳正昇、臺北市體育局副局長劉寧添、中華民國縣市體育會聯合總會長鄭錦州、中華民國成人游協總會長張文龍等人也應邀出席這場盛會，大家都期待今天特大的滿潮大浪沖走疫情，早日回到海闊天空，開開心心的日常生活。

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