2022伯明罕世界運動會接近尾聲，中華代表隊再傳回奪牌好消息，撞球好手周婕妤美國時間7月16日女子九號球金牌戰對上英國選手費雪（Kelly Fisher）曾取得3比0領先，可惜氣勢未能延續，最終5比9落敗，但仍為中華隊再進帳1面銀牌。

周婕妤在的4強戰以9比3擊退德國選手伊凡諾芙絲卡雅（Veronika Ivanovskaia），晉級到金牌戰，最終決戰面對同樣是經驗老道的英國好手費雪，周婕妤開局手感火燙，率先取得3比0的優勢，可惜之後遭遇亂流，暫停後也未能調整回來，5比9「銀」恨。

雖然僅收下銀牌，但周婕妤十分享受這場金牌戰，她表示，自己和英國選手費雪是老對手，賽前也有設定戰術要多打防守，前半段的確有做到，自己在後半段有一球發生失誤，雖然有想追回來，但對方這幾天的狀態很好，並沒有給機會，這次世運會自己從第一場心情緊張，到後面享受比賽，整體狀況也不錯，雖然銀牌有遺憾，但也是不錯的收穫。

撞球女將周婕妤在伯明罕世界運動會勇奪撞球女子九號球銀牌。（體育署提供）