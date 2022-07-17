周興哲為《媽，別鬧了！》客串演出。（星空飛騰提供）

周興哲（Eric）將於10月21日5度攻蛋，連3天舉辦「Odyssey旅程」演唱會，甫以電影處男作《我吃了那男孩一整年的早餐》晉升8000萬票房男星的他，坦承戲癮大開，在等待好劇本的同時，他先以新歌〈說太多〉MV裡的俘虜角色過足戲癮頭，槍戰中自然富層次的表現，令導演激賞。

周興哲的新歌〈最後一堂課〉由他譜曲，並偕同好搭檔吳易緯、《媽，別鬧了！》導演陳慧翎共同填詞，年年收到畢業生「下訂單」錄製祝福影片的周興哲，希望藉由此曲祝福畢業生，隱喻人生的鐘聲響了就是別離，呼籲愛要及時、活在當下。

周興哲是《媽，別鬧了！》的大彩蛋，雖僅短短客串1天，但Eric表示「很有趣，很好玩」；有趣的是，詮釋這個角色必須換上復古的衣服，例如30、40年前的高中校服，團隊透露他穿起來毫無違和感，周興哲也覺得彷彿回到爸爸、媽媽的青春時代，穿上卡其校服就像瞬間搭上時光機「超有fu的」，並表示跟前輩對戲獲益良多，「大前輩每個眼神都是戲」。