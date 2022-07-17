民進黨全代會今登場，在總統蔡英文領軍下，已提名的18縣市首長參選人大集合，而民進黨新北市長參選人林佳龍的競選團隊也就位，首波選戰人事佈局兼顧派系平衡，競選總部副主委由立委羅致政、吳秉叡擔任，新北市黨部主委何博文任執行總幹事，新北9位區域立委及不分區立委沈發惠、林楚茵則擔任各區總指揮。

新北有29區幅員遼闊，林佳龍曾說，距離選戰剩下3個多月，他可能要用超音速、跑百米速度來贏得選戰，並認為逆轉勝的比賽才好看，他有信心把握當選新北市長，「化不可能為可能」。