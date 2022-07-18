逆子酒後打老爸 嗆警還抓傷人遭壓制逮捕

新北市板橋區40歲鄭姓男子經常酒後辱罵65歲父親，甚至出手毆打，前天（16日）下午鄭男又對父親施暴，鄭父忍無可忍報警，員警到場鄭男持續叫囂，嗆警「靠北！」並與員警拉扯，警方遂將鄭男壓制逮捕，帶回偵辦後依法移送。

鄭男前天下午2時許酒後對父親破口大罵，罵不夠還動手打人，造成鄭父身上多處瘀傷及擦挫傷，鄭父遂向警方報案，請求保護令及提告傷害。轄區海山警分局員警到場，鄭男不聽制止，怒嗆員警「靠北！」員警欲以違反家庭暴力防治法及涉嫌妨害公務現行犯將鄭男逮捕，鄭男激烈反抗，抓傷員警，員警遂強行壓制鄭男，上銬逮捕。

員警將鄭男帶回偵訊，鄭男反咬都是父母和警方的錯，態度依舊囂張。偵訊後，警方以違反家庭暴力防治法、妨害公務及傷害罪嫌將鄭男移送新北地檢署偵辦。

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