《來美食APP》正式上線，整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗，下載註冊成為會員即送價值2000元開幕大禮包。（柯宗緯翻攝）

疫情衝擊餐飲業生態，漢來美食啟動數位轉型，去年底投入APP開發計畫，近日宣告《來美食APP》正式上線，整合集點、訂位、優惠一站式升級的美食消費體驗，下載註冊成為會員即送價值2000元開幕大禮包。

《來美食APP》主打一站式APP，整合旗下漢來海港、名人坊等全台超過40家品牌餐廳資源，打造線上線下無隔閡的全方位服務平台。過去漢來美食透過官網、FB、IG、[email protected]等平台提供消費者訂位、訂餐等服務。

漢來指出，消費者可以依照目前所在地區找到離自己最近的店點，隨時隨地完成訂位暢通無阻，同時也可以提前查看菜單，減少點餐的等待時間。此外，訂位紀錄還會同步顯示於APP內，方便隨時查看，管理行程，也可以透過導航功能，順利抵達餐廳。

點數經濟是漢來美食發展APP的另一個主要因素，有助更精準掌握消費者的消費偏好、提高會員的黏著度。《來美食APP》結合齊來卡HS VIBE的點數系統，會員的每筆消費都可以享有點數回饋、點數折抵，於漢來美食全台旗下所有品牌餐廳消費（宴會廳除外），滿100元集0.3點，1點直接折抵1元。