中國新聞網19日報導，中國駐比利時使館18日駁斥比利時政府有關聲明，強調比方拒絕提供事實根據，憑空指責中方「惡意網路攻擊」，中方對此強烈不滿、堅決反對。

有記者問，當地時間18日比利時外交大臣代表比利時聯邦政府發表聲明，宣稱中國駭客「惡意攻擊」比聯邦內政部、國防部，敦促中國對有關行為採取行動，中方對此有何評論？

中國駐比利時使館發言人表示，比利時政府在沒有任何證據的情況下，發布所謂中國駭客進行「惡意網路攻擊」的聲明，是極不嚴肅、極不負責任的行為。比方一面拒絕提供事實根據，一面對中方憑空指責、蓄意抹黑汙蔑，中方對此強烈不滿、堅決反對。

發言人強調，中國始終是網路安全的堅定維護者，也是網路攻擊的主要受害國之一。根據中國國家互聯網應急中心報告，2020年，共有位於境外的約5.2萬個電腦惡意程式控制伺服器控制了中國境內約531萬台主機，對中國國家安全、經濟社會發展和人民正常生產生活造成嚴重危害。中國始終堅決反對並打擊任何形式的網路攻擊，更不會對駭客攻擊進行鼓勵、支持或縱容。

發言人指出，網路空間虛擬性強，溯源難，行為體多樣，在調查和定性網路事件時應有完整充分證據。在毫無根據的情況下對他國進行無端指責，將網路安全問題政治化、汙名化的做法不僅無助於提升網路安全，反而會削弱各國間互信，影響各國在該領域的正常合作。

「如果比方隨意對他國無端指責，其他國家是否也可以懷疑本國受到的網路攻擊有來自比利時的駭客參與？」發言人反問。

發言人呼籲，網路安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護。2020年中方發起《全球數據安全倡議》，明確倡議各國反對利用資訊技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據。中方期待包括比利時在內的各國共同參與這一倡議，就網路安全問題作出明確承諾，共同營造和平、安全、開放、合作的網路空間。