不少人租屋會檢視房東提供的設備，一位房東表示，他都會裝第四台給租客看，但近日他感覺第四台的需求量不高，因為大家現在都是透過網路平台看劇，所以想說要不要改提供Netflix帳號之類的，或只要提供電視就好？貼文引起網友熱議，不少人認為現在裝第四台超沒必要，真的很少人會看電視，甚至有另一位房東爆料說，他出租房子5年以來，從未有人向他要求裝第四台。

一名網友在PTT上發文表示，目前租出去的房子都有裝第四台，但他最近感覺大家看第四台的需求不高，因為他自己現在也多是用Netflix或Disney+來看劇，因此想問問大家的意見，租房子的時候會希望房東幫忙裝第四台嗎？還是比較偏好安博盒子呢？

該網友也說，他最近在思考還是乾脆辦個Netflix帳號給租客使用就好，會不會對大家來說這樣反而更實在？還是什麼都不必用，房東只要提供電視就好了呢？

貼文引起網友討論，多數網友都認為沒必要裝第四台，雖然一個月也沒多少錢，但現在很少人在看電視，只要提供電視和網路就可以了。「沒裝 房客需要可自己申請，套房一般比較會提供電視或網路」、「年輕人不看電視」、「我出租房子已經五年了，目前還沒人跟我要求過要裝第四台」。