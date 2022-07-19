物流塞港緩解、出貨動能漸增加持，且，主要客戶恢復下單動能、手中訂單量增加，運動休閒服飾廠銘旺實（4432）自結今年1~5月稅後淨利5,900萬元，已由虧轉盈，每股稅後淨利1.27元，已扭轉營運連續三年虧損格局。在進入下半年傳統出貨旺季，法人估，銘旺實今年獲利有機會挑戰5年來新高。

銘旺實累計今年1~6月合併營收7.89億元，年成長40.02％。

生產基地在緬甸、寮國、馬來西亞等地的銘旺實，2021年受東南亞疫情衝擊、運輸物流 、船期延宕等因素，營收獲利衰退。今年東南亞各港出貨逐漸恢復正常，營運因此回到成長軌道。

銘旺實指出，過去緬甸仰光代工廠以生產量大平價的服飾為主。過去幾年，緬甸廠積極進行多元化發展，朝往中高價較為精緻的運動休閒服裝發展，目前已有明顯成效出來。

除此之外，疫情趨緩，主要以歐美品牌客戶為主的銘旺實，在服飾消費市場景氣逐漸回溫下，客戶下單動能漸增，銘旺實訂單能見度高，手中訂單量增加，也為營運加分。

目前手中訂單已掌握到第三季，銘旺實表示，主力產品運動機能服飾，下半年成長性還是會比一般服飾好，第三季營運成長無虞。

雖然由於通膨、升息等影響，全球服飾消費趨於保守、紡纖產業景企變數增多，且，部分品牌客戶、服飾通路商庫存增加，造成第四季下單趨 於謹慎、保守。不過，法人預估，銘旺實下半年營運成長力道，應可超過上半年。