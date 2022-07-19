高雄市政府經發局為促進會展聯盟交流並掌握最新科技應用，分別於7月4日及18日在亞灣舉辦「登陸亞灣新創園、接軌會展元宇宙」交流座談會，邀請在地光時代科技、哈瑪星科技、獵戶科技及愛吠的狗等業者分享最新虛實整合科技於會展應用的發展趨勢，共吸引百位相關業者齊聚交流，拓展後疫情時代市場商機。

高雄市經發局長廖泰翔表示，高雄疫情逐步趨緩，配合經濟部日前公告最高500萬元的振興會展補助方案，18日第2場座談會中特別針對經濟部及高市府獎勵會展補助辦法做詳細說明，並透過現場交流掌握業界實際需求與期望，做為後續擬定振興計畫與發展政策參考，更為下半年會展產業復甦預作準備。

廖泰翔指出，這次舉辦的2場交流座談會特別請來4家在地AR、VR、5G AIoT及定位科技跨域應用佼佼者，以他們各自豐富實務經驗分享會展與元宇宙結合案例，協助在地會展業者思考跨領域整合與合作可能性。

廖泰翔表示，今年下半年市府將舉辦文博會、港灣城市論壇、台灣設計展與Digiwave等多場大型活動與展演，將帶動高雄會展產業復甦與多元發展。

出席座談會的高雄市會展產業發展協會理事長楊志中表示，會展是人流群聚的業別，過去兩年疫情期間身處海嘯第一排深受影響。隨著疫情逐漸趨緩，會員們都摩拳擦掌準備，但仍面臨人才流失、國境開放腳步、會展推動政策等問題，亟待政府與民間共同解決，盼政府縮短會展活動審查期程、主動辦理大型活動，帶頭提升產業復甦力道與信心。

承辦高雄會展推動業務的台經院副院長周霞麗指出，COVID-19過去兩年對全球會展產業造成巨大衝擊，但同時數位轉型也加速推動，市府與台經院持續透過交流會協助在地會展夥伴提升競爭力，而隨著後疫情時代全球逐步解封，未來將爭取更多國際行銷機會，讓更多人看到高雄會展產業的深厚實力。

高雄市經發局指出，兩場交流座談會上光時代科技分享「光標籤科技」如何在48小時內快速建置虛實整合的AR世界；哈瑪星科技以「XR沉浸體驗技術」探討在會展的發展運用模式；獵戶科技示範室內定位系統尋人、尋物及展場指引等科技；愛吠的狗也分享5G AIoT在會展的整合運用與遊戲互動行銷模式，兩場次各吸引約50家業者參與，創造跨域交流機會與媒合平台。(記者張雅雲/高雄報導)