牛仔褲大廠如興（4414）今（19）日召開重訊記者會，說明新董事2月就上任，但未依法依規發布重訊以及辦理商工變更登記的原因是「還在查」，但證交所對公司說法不滿意，因此今再開罰150萬元、7月25日再召開記者會說清楚，並要主管上課學習證券法規。

如興今日表示，法人股東偉豪投資已於民國111年2月24日改派翁紹華取代張水江董事席次乙席，翁紹華就開始調查當時公司之經營團隊及經辦人員為何未依法依規發布重訊以及辦理商工變更登記。7月15日翁紹華以合法權限經合規程序召開緊急董事臨時會，該董事會並合法選任翁董事為董事長。

證交所指出，這說法還是未釐清諸多事項，涉及股東權益甚鉅，故處以違約金新台幣150萬元。

為維護投資人權益，證交所請如興7月25日前再次到證交所召開記者說明會說明，倘如仍未清楚說明，得按次處以伍萬元至伍佰萬元之違約金，至辦理之日止。

證交所認為，此違規情節重大，已發函要如興公司董事長、總經理於董事會及股東會報告違規改善情形，董事長、總經理及發言人並應於6個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程。