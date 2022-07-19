阮秋姮在片中一直以背影演戲。（傳影提供）

台片《徘徊年代》故事時序從1990年代至千禧年深入探討台灣土地上新移民的故事與境遇，而片中一直以背影演戲的「越南周子瑜」阮秋姮初登大銀幕，實際上阮秋姮來台灣念中文系後成為台灣媳婦，近日家庭事業兩得意，去年7月生下第一胎後，演藝事業也更上一層樓，第一次演出的電視劇《飄洋過海來愛你》也入圍去年金鐘獎，雖然沒有得獎卻也讓她開心受到肯定

阮秋姮的大銀幕處女作品就獻給《徘徊年代》，她在片中飾演一名幫助在台新移民的徵信社探員，有趣的是她提到自己因為是YouTuber身份，竟有台灣網友曾私下請她協助調查老婆出軌的事件，因為對方看不懂越南文，特別請秋姮幫忙翻譯內容，因此接下「裴秋蘭」這個角色，導演的劇本內容讓她覺得相當不可思議，竟然和自己生活也有雷同之處。

從未有過長片表演經驗的阮秋姮，談到自己上表演課時的挫折：「那時候和安妮一起上課，因為大家都聽得懂老師的指令或是術語，像老師會要我們想像自己是什麼顏色？我就慌了，我不知道自己是什麼顏色啊！」懷疑自己是否真的可以勝任這個角色。結果在第一場演出阮秋姮就急哭了，那場剛好是自己要跟越南的母親講電話，必須要用越南中部口音講台詞，她求好心切覺得自己說得不夠好，但是因為天候已晚，導演無法再給她時間重來，令阮秋姮相當懊惱，也深感上戲前一定要做好萬全的準備。

雖然本身拿過駕照卻從來沒有上路過的阮秋姮，為了演出還特別找老師陪她上路惡補，有一場阮秋姮要從很窄的斜坡路衝下來的戲，因為導演要求他有速度感的行駛，但是前面卻有需要拍攝的工作人員，讓她心驚膽顫，還好在劇組專業協助後還是完成任務。但是抽煙真的是阮秋姮人生首次經驗，不只被嗆到，導演還調整她抽菸的手勢，對她來說也是相當特殊的體驗，但為了融入角色生命，秋姮努力揣摩，成功演出探員該有的率性與職業感。

《徘徊年代》本周五（22日）正式上映。