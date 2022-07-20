考量國際邊境政策逐漸開放，疫情指揮中心昨(19日)宣布，下周一（25日）起放寬外籍人士得以志工、傳教弘法、研習(宗教教義)、實習、國際交流及度假打工(青年交流)等事由申請特別入境許可簽證來台。此政策曝光後引發網友爭論，有人卻認為「笑死人的政策！然後前部長跑去選舉」、「直接解封不是更好」。

指揮中心指出，考量國際邊境政策逐漸開放，為平衡推動防疫工作，且促進經濟及社會活動與國際必要交流，經綜合評估國內疫情、防疫與醫療量能，並參考國際經驗後，自7月25日起，放寬外籍人士得以志工、傳教弘法、研習(宗教教義)、實習、國際交流及度假打工(青年交流)等事由申請特別入境許可簽證來台，上述類別人士於疫情前每年入境總人數約一萬餘人。指揮中心強調，邊境開放策略必須循序漸進，將視疫情變化隨時滾動式檢討與調整開放政策。

對此，有不少網友湧入《Yahoo新聞》討論，已有近百則留言，有不少人批「完了、疫情又要掀起另一波的高潮了」、「又不認真防守」、「什麼時候給大家打第四劑？有買疫苗嗎？不要整天只顧選舉」、「國際交流？那等於全開放。外國人來台就是國際交流」、「急著打開國家的大門，應該是為了選舉」、「人一直來，何時才能出門」。