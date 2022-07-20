大陸智庫「南海戰略態勢感知」微博指出，美國空軍1架RC-135V偵察機昨（19）日在台灣海峽南口進行高強度抵近偵察行動，目標可能是大陸東南沿海的軍事設施和海南島附近正在進行的軍事演練。對此，中華戰略學會研究員張競直言，「這個有點扯遠囉。」

張競指出，美機切過菲律賓北部離島空域，在海上國際法具有爭議與討論空間。他說明，美國軍機穿越台灣與菲律賓之間、由三個不同海峽所構成之呂宋海峽空域，以便進入南海或是台灣海峽執行軍事任務，其實是家常便飯，不過通常會避開巴林坦海峽（Balintang Channel）以及巴布煙海峽（Babuayn Channel），在台灣最南端七星岩與巴丹群島（Batan Islands）間之巴士海峽（Bashi Channel）上空空域穿越。

但美國軍機昨日的航跡，卻是直接穿越菲律賓所劃設群島國水域空域，張競認為，由於菲國並未依相關條款劃設穿越該國群島水域之海道與空中航道，因此美軍確實可主張相關條款的「如果群島國沒有指定海道或空中航道，可通過正常用於國際航行的航道，行使群島海道通過權。」

「對於馬尼拉來說，戳穿此處其實是會變成個燙手山芋。」張競提及，到目前為止，大陸軍機在穿越呂宋海峽時，基本上都會避開菲律賓群島國海域上方空域，這到底是不是北京與馬尼拉間心照不宣的默契，外人無從得知，可當美國軍機如此硬闖菲律賓該處空域後，儘管就國際法條上來說，並不能說是美軍無理，但會不會讓北京獲得口實，將來也比照辦理、開始穿越菲律賓北部離島間海域上方之空域，確實值得關注。