九合一大選將於年底登場，根據最新民調顯示，高雄市長陳其邁以56.4％支持度，大幅領先對手國民黨參選人柯志恩12.8％，對於民調遙遙領先，陳其邁上午前往仁武區中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程視察時表示往仁武區中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程視察，現在關心就是市政，民調離選舉有一段時間，現階段還是以市政為主。

根據「匯流新聞網」最新民調顯示，目前陳其邁以56.4％支持度輾壓對手柯志恩12.8％，大幅領先43.6個百分點，另有30.8％選民無法選出任一人。

陳其邁今天上午前往仁武區中山大學暨北側軍備局西營區土地綠美化工程視察，被問及民調領先時，強調現階段最重要的事情還是要推動市政，尤其就任2年，包括舊火車站回歸中軸線、加緊綠園道開闢，引進高科技的產業像台積電等半導體國際大廠來促進就業，及仁武地區的仁武產業園區開始建廠，再更加速共融公園及運動中心，這些都是民眾關心的事情。

陳其邁說，市府推動市政就是實實在在、加緊行政效率來解決民眾的問題，現們關心的還是市政，民調離選舉還有一段時間，現階段還是以市政為主。

談到柯志恩被批「台北角度看高雄」，陳其邁說，他們原則就是實實在在做事情，來解決在地民眾需求，像今天到仁武，除了高雄市多了40公頃的公園綠地外，也包括共融公園、92期的寵物公園，促進就業也增加仁武產業園區高科技廠商的引入。

此外，仁武區所有的議員都非常清楚，淹水的問題，是他在當行政院副院長就開始，不管是中央給預算，擔任市長後地方就全力來解決曹公新圳淹水的問題，這個是市府做事情的態度。