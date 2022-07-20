面對疫情、俄烏戰爭未歇，國內、外經濟前景，依然嚴峻，三三會理事長林伯豐20日指出，電價、基本工資的調升進一步推升通膨壓力，也衝擊企業經營壓力，今年不宜再調漲電價、基本工資調漲不宜超過3％。

三三會20日召開例會，林伯豐致詞時針對政府建言，提出五建言：

一、工業用電大戶貢獻經濟成長率、稅收、出口及創造就業，只針對用電大戶調漲，調幅高達15％，這是懲罰用電大戶，將影響企業投資意願，建議不宜再調漲電價

二、建議政府重新檢討能源政策，減少燃煤、天然氣發電、提高核能發電比重至少占30％，以降低電力排碳系數，以符合淨零碳排的目標，也有利企業實踐ESG

三、歐洲會議通過將核能列為環境永續的「綠能」，建議政府應參考國際趨勢，運用新一代安全的核能技術於發展核電，例如，比爾蓋茲與日本合作新一代反應爐將投資10億美元，於2030年興建345MW的核電廠。

四、主計處公布6月CPI年增達3.59％，PPI年增率13.74％，WPI年增率16.45％土均創新高，電價調漲勢必造成通膨更為嚴重，政府除升息外，建議將大宗物資關稅、貨物稅、營業稅之降稅、免稅等措施延長今年年底。

五、建議政府基本工資調漲幅度不宜超過3％，企業界傾向對公司有貢獻及資深的員工調漲實質薪資。近日電價大幅調漲，基本工資再調漲，將大幅推升物價，對產業及民生的影響也很大，應比照2021年補貼受衝擊的產業。

六、面對年輕人及低收入者購屋困難，政府應大量興建社會住宅，只租不賣，鼓勵青年創業，提供房租租金與租稅優惠。