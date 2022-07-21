針對台北捷運公司反應此次電價調漲衝擊營運，台電表示，國際燃料價格波動劇烈居高不下，本次電價調漲僅反映部分成本，大部分仍由台電自行吸收。針對北捷表示成本上升將使其轉盈為虧，台電感同身受，台電公司今年一至五月累積虧損雖已高達672億元，仍延續過往作法，依據優惠電價辦法給予其電價優惠，盼共同度過艱困時期。

台電表示，台電公司預計今年燃料成本較去年將增加約3,000億元，且今年一至五月累計虧損已達672億元，預估全年虧損可能超過千億元，本次電價調整為避免影響物價，僅反映部分成本，大部分仍由台電自行吸收，以最低限度的財務維持營運，續行供電穩定任務。國際燃料價格攀升是全球各國皆遭遇的困境，台電肩負穩定供電的責任，然而財務的永續健全，對台灣電力韌性是非常重要的支柱。

台電說明，電價優惠辦法必須有法源依據，過去如97年、101年、102年電價調整，幅度均較本次為高，捷運用電也比照一般用戶調價，作法並無不同。本次電價調漲，預估增加北捷電費約3億元，影響其營運成本不到2％，且捷運公司仍享有95折電價優惠。台電強調，電力事業與大眾運輸同樣具有公用事業性質，都不完全以營利為目的，面對國際燃料價格劇烈波動，應該共同承擔穩定國內民生的公用事業責任，一起度過難關。