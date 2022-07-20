勤隊今年初接獲民眾檢舉，指稱有印尼籍女性失聯移工透過臉書、抖音等社群媒體發布口腔牙齒矯正、牙齒美白、補牙及隆鼻等廣告。（桃園市專勤隊提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市專勤隊今年初接獲民眾檢舉，指稱有印尼籍女性失聯移工透過臉書、抖音等社群媒體發布口腔牙齒矯正、牙齒美白、補牙及隆鼻等廣告，牙齒矯正萬元內，生意好到要預約。專勤隊立即成立專案小組深入調查，數月跟監追查，17日會同市府衛生局人員前往中壢區民宅搜索、扣押，當場查獲蘇姓主嫌正為1名合法移工執行牙齒醫療行為，全案依違反醫師法移送桃園地方檢察署擴大偵辦。

桃園市專勤隊調查發現，該名蘇姓印尼籍失聯女性移工自2019年起在桃園地區從事非法口腔牙齒矯正、牙齒美白、補牙等醫療行為牟利，口腔牙齒矯正項目整套做好僅需新台幣萬元內，自開業至今光是口腔牙齒矯正就已服務超過數10位客人，移工間「吃好逗相報」，蘇女的事業越做越大。

專勤隊指出，近2個月蘇女更將密醫診所據點自平鎮區轉移至移工人潮眾多的中壢火車站旁，還增加隆鼻等微整形手術項目，拓展更多客源，並以低廉價格吸引大批印尼籍移工慕名而來，甚至為有效分配手術時間，蘇女診間均採預約制。

無論是簡單的牙齒美白、補牙到需要專業技術的口腔牙齒矯正等手術皆難不倒蘇女，蘇女更利用臉書直播手術過程，張貼手術前後對比照片等方式進行大肆宣傳攬客。

移民署蒐證齊全後，經檢察官同意向臺灣桃園地方法院聲請搜索票核准，會同桃園市政府衛生局人員前往蘇姓女子的工作室執行搜索，當場查獲蘇女正為1名印尼籍合法移工施作口腔牙齒矯正等非法醫療行為，現場查扣犯罪所得，並起獲手機1支及大批自印尼進口的牙齒矯正、美白、補牙等醫療器材，訊後蘇女依觸犯醫師法等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦。

移民署呼籲，在台的移工切勿接受無合法醫師資格的密醫進行任何醫療行為，以避免遇有醫療糾紛時，致自身健康受損而求償無門，法律無假期，民眾任何時間、地點如有發現外來人口從事非法活動或工作，可以記錄發現時間、處所及案情，向專勤隊檢舉。政府對任何外來人口在台從事不法活動，絕不姑息，嚴懲不貸。