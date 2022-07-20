中部1名大學學生宿舍管理員，得知女大生小美（化名）家境困難，多次以按摩10分鐘給100元為由，找小美來按摩讓她賺房租費，109年7月他請來小美前往她房間按摩時，以示範按摩方式為由，趁機摸小美臀部與下體，並強行脫下小美衣褲進行指侵，管理員還嘲諷：「妳說不要，但為何下面那麼濕」，事後小美立刻向助教告知並協助報警，一、二審法官皆依強制性交罪判管理員徒刑3年6月，可上訴。

根據判決書指出，小美控訴，讀大學後靠自己賺房租費，先前她曾幫管理員以10分鐘100元的方式按摩肩膀收取費用，109年7月管理員傳訊息給她，請她到一樓的房間聊天以及幫他按摩，沒想到對方卻以空調故障當藉口，將她帶到另一個小房間內，以自己先示範按摩方式為由，要求小美坐在床緣由她示範一遍。

接著管理員就從下至上循序按摩，但管理員雙手越來越不老實，慢慢往小美下體觸摸，不顧小美的反抗，強行脫下她的運動褲，進行指侵，管理員還說「妳說不要，但為何下面那麼濕」，小美返回房間後，便向2名助教助泣訴遭到侵犯，驗傷提告。

管理員坦承當時與小美在房內，由小美坐在其對面的椅子上，將腳舉放在其腿上，並從腳踝往上循序按摩小腿、大腿至臀部，並將觸摸臀部及私處，但否認有何強制性交犯行。

一審時法官認為，小美下體有明顯傷痕，助教也證實案發後小美相當恐懼，還說「我不敢下去開門」、「那我之後還住同一個地方嗎？」，審理期間又否認犯行，令人髮指，對小美身體及心靈健全造成難以磨滅之傷害與陰影，依強制性交罪判處徒刑3年6月，管理員不服上訴後，二審法官認定一審判決無誤，故維持原判決，可再上訴。