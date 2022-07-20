為了讓女生生理期疼痛時能夠獲得適當休息，許多公司都設有生理假。一名男網友表示，「男女都應該有生理假！」，認為男生罹患痔瘡比例是女生的3倍，且跟女生月經有諸多相似之處，「這樣狀況下都只有女生可以請生理假不是很不公平嗎？」不過文章一出反而讓許多網友笑翻，認為原PO可以先請病假。

原PO在Dcard發文表示，「男生在痔瘡上的比例是女生的3倍，另外男生有可能有夢遺腿軟弄髒床鋪的困擾」，他自己就曾因為工作壓力大，痔瘡來了內褲都是血，結果還是忍痛加班。

原PO認為，痔瘡跟月經類似，「都會流血」、「屁股都會很痛」、「1、2個月都會來一次」、「沒有休息可能會惡化」、「生理期時都不能進行性行為」，但是男生卻不能跟女生一樣請生理假，根本不公平。

原PO分享，其實他猜測自己之所以1個月會有一次痔瘡，是因為熬夜跟飲食習慣影響，且有時月初來、有時月中來，持續時間也不一定，「我發現這跟經期紊亂非常像」，但男生不像女生有停經藥可吃。另外雖然他沒有夢遺困擾，但有很多男生因為夢遺弄髒床鋪、腿軟，隔天還急著上班。

不過許多網友看了紛紛回應，「你那樣可以請病假，生理假是指每個月都會有的生理期，跟你那種不一樣⋯⋯你知道你在說什麼嗎超好笑」、「除非男生痔瘡都1個月一次阿，有痔瘡週期那就可以請生理假了」、「這麽嚴重的痔瘡可能要手術處理掉吧，我子宮又沒辦法隨便拿掉」、「痔瘡可以治月經不行」、「痔瘡為什麼會固定1個月來一次啊」。