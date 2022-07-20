24歲陳女與未成年女友去年租屋同居，飼養1隻倉鼠，2個月後因故搬家竟丟下倉鼠，關在寵物籠內任牠活活餓死，因屍體腐爛長蛆，鄰居聞到房內傳出惡臭告知屋主曾男，曾男會同警方到場發現送辦，陳女辯稱因家人不准將倉鼠帶回家。法官依違反《動物保護法》判拘役20日、併科罰金10萬元，可上訴。

陳女在2021年7月間向曾男租房，與未成年的女友同居，兩人還飼養1隻倉鼠當寵物，因故未續租，在同年9月14日前就搬走，豈料，竟將倉鼠關在籠內置之不理，不提供食物及飲水，倉鼠無法逃生覓食而活活餓死，放任屍體腐爛長蛆傳出惡臭，鄰居聞到異味向屋主反映。

經屋主會同警方及動物保護防疫處人員到場處理發現，警方將陳女函送偵辦，陳女到案坦承犯行，但辯稱倉鼠是同居女友帶回來飼養，且家人不讓她帶回家養。檢察官依違反《動物保護法》將她起訴。

法官認定，陳女與女友共同飼養寵物倉鼠，搬走時竟放任倉鼠自生自滅，如果無能力繼續飼養，應積極對外尋求動物保護團體等管道協助或收留，但審酌消極放任不提供食物、飲水導致死亡，與宰殺、故意傷害行為，惡性程度較低，判陳女拘役20日、併科罰金10萬元，拘役得易科罰金。