台灣日本關係協會今天宣布，日本前防衛大臣石破茂與前防衛大臣濱田靖一等人組成的訪問團，27日抵台，預計將拜會蔡英文總統、副總統賴清德及國防部等單位，雙方將就台日安保議題進行意見交換。

台灣日本關係會祕書長周學佑表示，日本前防衛大臣石破茂眾議員等跨黨派組成的「思考日本安全保障智慧」將於本月27日到30日組團訪台，訪團兩位共同團長分別為石破茂、前防衛大臣濱田靖一，同團成員包括日本前外務大臣前原誠司，前防衛副大臣渡邊周等人共7位日本國會議員。

周學佑指出，該團在台期間將安排拜會總統蔡英文、副總統賴清德，並會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，以及行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安保議題進行意見交換。

他說，自今年5月日本自民黨青年局組團訪台之後，近期開始陸續會有日本訪團前來我國訪問，台日雙方國民情感深切友好，長年以來始終維持緊密的互訪交流，在疫情逐漸趨緩，邊境管制措施放寬之際，台日在各領域逐步展開的互動自屬正常。

外交部認為，此次日本國會組團訪台，有助於進一步深化雙方在相關領域的理解與溝通。外交部也歡迎日本各界陸續組團來台，深化台日全方位的實質友好關係。

至於日本9月為前首相安倍晉三舉辦國葬，周啟宇表示，外交部將與駐日本代表處密切關注日本政府的相關規劃，我方也會保持密切的聯繫與協調，並做出適當的安排。