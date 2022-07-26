民進黨新北市長參選人林佳龍投入選舉後，積極走訪地方、傾聽基層建議，但他透露在如此忙碌的日程中，還是抽出時間與來自日本的老朋友眾議員鈴木馨祐碰面。林佳龍說，台日關係友好，但新北市目前的10個姊妹市中卻沒有日本城市，他因此與鈴木馨祐互相約定，秉持前總統李登輝與日本前首相安倍晉三的信念，共同推動台日交流。

林佳龍昨（25）日在臉書表示，鈴木馨祐過去曾多次來台，他還在當台中市長時就曾與對方約定，在民主自由、城市治理與青年領域等3方面，進行長遠而穩固的交流，這次鈴木馨祐再度來台，雙方也規劃好要進行會面。

林佳龍透露，鈴木馨祐是日本國會台灣政策研究小組的成員，相當關切台日共同的議題，除了積極協助推動台灣加入CPTPP外，也就更進一步共同合作的可能性進行研究，雙方相談甚歡，鈴木馨祐甚至開玩笑表示，不論林佳龍是否勝選，都希望他能持續透過無任所大使的身份，協助推動台日交流。

林佳龍則指出，他目前正參選台灣最多人口的城市，但新北市目前的10個姊妹市中卻全無任何日本城市，與台日雙方緊密的關係相比很不可思議，因此不論是簽訂姊妹市或友好城市，未來一定會持續推動新北市與日本都市之間的交流。

林佳龍說，他與鈴木馨祐互相約定，不論未來扮演什麼角色，都會持續秉持李登輝與安倍晉三的信念，共同為推動台日交流。