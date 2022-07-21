智邦AI竹北科技園區動土開工，冠蓋雲集。（羅浚濱攝）

智邦科技投入30億在竹北國際AI智慧園區興建「智邦AI竹北科技園區」，21日由縣長楊文科及智邦科技董事長林明蓉等人熱鬧動土開工，現場冠蓋雲集。2024年完工後將串聯先進技術、優質研發及智慧製造，打造成為智邦全球創新中樞。

楊文科說，竹北AI智慧園有最受親子歡迎的AI公園，新建的勝利國中9月正式招生開學，智邦科技是網路通訊產業的佼佼者，繼緯創資通及普生生技後第3家動工的廠商，9月義隆電子也將動工興建，「新竹縣五支箭其中一支已射中靶心了！」

楊文科說，智邦科技專長網路通訊領域，緯創資通著重創新ICT產品，普生生技專長醫材防疫，義隆電子則觸控IC設計大廠，4家廠商在2023年陸續進駐，將能提供4000個就業機會，未來所有AI應用產業就在竹北AI智慧園區。

智邦科技董事長林明蓉表示，參與楊文科縣長帶領的竹北AI智慧園區前瞻計劃，是智邦集團重要里程碑，也是智邦大家庭的喜事，帶著知福、惜福、再造福的心意，以看起來最簡化的建築設計，打造智邦竹北AI園區為集團內的全球創新中樞。

地下2層、地上8層建築物的空間設計上，所有樓層隔間設計都可快速拆解重組，大幅提升使用彈性，透過折疊式的空間利用，可測試不同規模的智慧製造場景，而1樓的開放區域，將成為智邦與社會公眾共享新興科技應用的實境場域。

林明蓉說，智邦竹北AI園區將與研發資源緊密結合，成為新產品導入基地，開發創新製程，建立先進測試驗證環境，快速打樣試產流程，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。

同時，以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，以竹北AI園區為先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化智邦全球供應鏈運作韌性。