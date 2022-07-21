前美國國防部長艾斯培日前主張，台灣應延長義務役期至少1年，且男女皆兵，並加強後備動員能力。民進黨立委羅致政認為，國防部訓練能量及少子女化，國家總體人力需求恐出現排擠問題。

羅致政出席國策院活動時受訪指出，全民皆兵這涉及要不要改成徵兵制，尤其是男女都徵兵制，不只涉及國防兵役政策，台灣少子女化，若任何兵役制度改變，衝擊不只國防而已，涉及人才、人力缺口的問題，某階段人力會出現很大的短缺，例如就業市場，這牽涉國家總體發展政策的討論，參與討論的部會不會只有國防部。

他還提到，台灣在90年代推動募兵制後，很多訓場不見了，很多兵營慢慢轉移到民間，甚至處理掉了，要恢復原來徵兵制，國防部從訓量、營區等，有沒有這麼大的量能，吸收這麼多的訓練、兵力，他打上很大的問號。這不是單純國防政策問題，而是影響國家總體政策的問題。

艾斯培也建議我方應該提升國防預算，比照美國達到GDP的3.2％，或比照以色列達到GDP的5％；羅致政強調，國防預算提高本來就是政府的政策主張，蔡總統提到希望每年有3％的成長，至於是否達到GDP的多少，政府沒有公開承諾，美方過往不斷提到希望達到GDP 3％，也會涉及整個預算會有排擠問題。

他表示，這幾年的國防預算有大幅增加，所以增加國防預算的態度、立場等推動方向，與美國並無不同。