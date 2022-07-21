宣捷幹細胞（4724）22日宣布，旗下用於預防「早產兒支氣管肺發育不全症」（Bronchopulmonary dysplasia, BPD）幹細胞新藥UMC119-01，取得美國FDA授予罕見兒科疾病認定（RPD）。

台灣新生兒人數逐年下降，但早產兒的比例卻呈現上升趨勢，平均每9個新生兒中就有1名可能提早誕生；早產兒因未足月就出生，器官發育仍未成熟，經常伴隨許多疾病風險，而肺是最晚發育的器官，呼吸問題更是早產寶寶在出生後面臨的第一個關卡。

宣捷表示，多數早產兒需要仰賴額外的氧氣供給或使用呼吸器輔助，但早產兒呼吸形式多變，經常出現呼吸器無法和呼吸同步的情況，恐對肺部造成傷害。目前宣捷與成大醫院合作進行臨床試驗，希望達到給藥後，縮短早產兒使用呼吸器輔助的時間，提早自主呼吸。

宣捷指出，該公司將持續在罕病領域努力，開發高品質、具競爭力的間質幹細胞新藥，嘉惠更多的病友。