「新加坡珍寶餐飲集團」打造的「珍寶南洋小廚」，於21日改裝添彩開，由新加坡珍寶海鮮暨珍寶南洋小廚副執行總廚操刀設計菜單，以多種風味香料以及最道地的烹調手法，呈現多層次的辛香味口感，重新演驛南洋料理的靈魂所在。而為創造多元又豐富的用餐氛圍，感受置身南洋國度，特色元素及景點所繪製的繽紛壁畫以及造景也在餐廳內初次亮相。

新加坡叻沙，香濃椰奶以及多種香料的結合，配上多種配料，讓這道眾人皆知的星馬經典料理吃下後也能獲得滿滿的驚豔以及飽足感。（珍寶南洋小廚提供）

麥片鮮蝦為珍寶的知名菜色，淡淡奶香搭配酥脆口感，成為店內必點之一。（珍寶南洋小廚提供）

開幕慶祝活動「Bagus 100天親近你」，7月22日至7月31日開幕首10日祭出Bagus 10必吃南洋料理買一送一優惠，活動再加碼新加坡在地連結，凡於100天內到珍寶南洋小廚用餐即有機會抽長榮航空新加坡雙人來回機票、柯達飯店雙人住宿券、美珍香3000元提貨券、新加坡旅遊局專屬禮物包及來自淡水的新加坡甜點Ah Bee Cakery專屬優惠訂購碼，讓珍寶南洋小廚獻上最道地的星馬料理外，也深入在地發展連結。

親民南洋料理 正宗口感新演驛

「珍寶南洋小廚」承襲「珍寶海鮮」的手藝與配方，多層次的香料口感，嶄新演繹親民的南洋料理。星馬地區擁有多元的民俗風情，在料理上使用在地食材融合多種族群的烹調方式，不斷改變、創新，最終逐漸形成了獨具特色、豐富多元的南洋料理飲食文化。

珍寶南洋小廚除了以更親民的價格提供給消費者外，更以來自新加坡國際廚師團隊為首，讓南洋街頭的經典美食料理在餐廳裡以更精緻美味的姿態重現餐桌。不僅提供道地的南洋料理，現場豐富色調的壁畫以及鸚鵡、花飾等造景，呈現出南洋熱情DNA，將成為台北東區正宗南洋料理的新地標，也期許為商圈注入新活力，一起為商圈的繁榮發展增進新動能。

印尼仁當牛肉是印尼國菜，以牛肉、馬鈴薯與多種香料及椰漿一同燉煮，吸收香料滿滿的精華後吃起來軟嫩綿密。（珍寶南洋小廚提供）

南洋料理最明顯的特點是「多層次口味」，這也是南洋料理的靈魂所在，而多層次口味的打造仰賴多種類的香料，包含檸檬草、香茅、魚露、椰漿等等，由廚師調配成甜酸、清香、微辣、濃郁的多層次複合滋味；而在醬料上的使用也以咖哩、叄峇 、阿叄、冬蔭四大醬料為首，醬料的搭配可說是南洋料理畫龍點睛的要角。

蝦醬雞中翼，經過蝦醬加持的雞肉香氣以及酥脆多汁口感，讓鷄翅成為吮指回味的必點菜色。（珍寶南洋小廚提供）

優惠慶開幕 道地南洋料理就趕這一波

本次主推的Bagus10必吃南洋料理中，「馬來風光（叄峇空心菜）」就是以蝦醬、辣椒、蔥及大蒜製成的叄峇醬搭配空心菜快炒，讓爽脆的蔬菜更加提味，成為店內必點料理；另一道「貴妃泡飯」則同樣使用放入鮮蝦熬煮多時的高湯，加入米飯以及飽滿新鮮的蝦肉，上桌時再倒入「炸米」粥品除了吃到滿滿的鮮味精華、炸米的清脆與燉煮過後入口即化的米飯也讓料理享有多重的口感，還能吃的到食材本身的味道！而副執行總廚陳友財大力推薦的「娘惹炸尼羅紅」，則將展翅一般的尼羅紅魚炸至金黃，搭配盤中看似濃郁吃起來卻十分清爽帶甜的娘惹醬，鮮甜魚肉與酸甜微辣的醬料一口吃下是讓人驚豔的海鮮料理神絕配！副執行總廚陳友財也將其封為「Bagus10中的最佳領帥」。