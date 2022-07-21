「新加坡珍寶餐飲集團」打造的「珍寶南洋小廚」，於21日改裝添彩開，由新加坡珍寶海鮮暨珍寶南洋小廚副執行總廚操刀設計菜單，以多種風味香料以及最道地的烹調手法，呈現多層次的辛香味口感，重新演驛南洋料理的靈魂所在。而為創造多元又豐富的用餐氛圍，感受置身南洋國度，特色元素及景點所繪製的繽紛壁畫以及造景也在餐廳內初次亮相。
開幕慶祝活動「Bagus 100天親近你」，7月22日至7月31日開幕首10日祭出Bagus 10必吃南洋料理買一送一優惠，活動再加碼新加坡在地連結，凡於100天內到珍寶南洋小廚用餐即有機會抽長榮航空新加坡雙人來回機票、柯達飯店雙人住宿券、美珍香3000元提貨券、新加坡旅遊局專屬禮物包及來自淡水的新加坡甜點Ah Bee Cakery專屬優惠訂購碼，讓珍寶南洋小廚獻上最道地的星馬料理外，也深入在地發展連結。
親民南洋料理 正宗口感新演驛
「珍寶南洋小廚」承襲「珍寶海鮮」的手藝與配方，多層次的香料口感，嶄新演繹親民的南洋料理。星馬地區擁有多元的民俗風情，在料理上使用在地食材融合多種族群的烹調方式，不斷改變、創新，最終逐漸形成了獨具特色、豐富多元的南洋料理飲食文化。
珍寶南洋小廚除了以更親民的價格提供給消費者外，更以來自新加坡國際廚師團隊為首，讓南洋街頭的經典美食料理在餐廳裡以更精緻美味的姿態重現餐桌。不僅提供道地的南洋料理，現場豐富色調的壁畫以及鸚鵡、花飾等造景，呈現出南洋熱情DNA，將成為台北東區正宗南洋料理的新地標，也期許為商圈注入新活力，一起為商圈的繁榮發展增進新動能。
南洋料理最明顯的特點是「多層次口味」，這也是南洋料理的靈魂所在，而多層次口味的打造仰賴多種類的香料，包含檸檬草、香茅、魚露、椰漿等等，由廚師調配成甜酸、清香、微辣、濃郁的多層次複合滋味；而在醬料上的使用也以咖哩、叄峇 、阿叄、冬蔭四大醬料為首，醬料的搭配可說是南洋料理畫龍點睛的要角。
優惠慶開幕 道地南洋料理就趕這一波
本次主推的Bagus10必吃南洋料理中，「馬來風光（叄峇空心菜）」就是以蝦醬、辣椒、蔥及大蒜製成的叄峇醬搭配空心菜快炒，讓爽脆的蔬菜更加提味，成為店內必點料理；另一道「貴妃泡飯」則同樣使用放入鮮蝦熬煮多時的高湯，加入米飯以及飽滿新鮮的蝦肉，上桌時再倒入「炸米」粥品除了吃到滿滿的鮮味精華、炸米的清脆與燉煮過後入口即化的米飯也讓料理享有多重的口感，還能吃的到食材本身的味道！而副執行總廚陳友財大力推薦的「娘惹炸尼羅紅」，則將展翅一般的尼羅紅魚炸至金黃，搭配盤中看似濃郁吃起來卻十分清爽帶甜的娘惹醬，鮮甜魚肉與酸甜微辣的醬料一口吃下是讓人驚豔的海鮮料理神絕配！副執行總廚陳友財也將其封為「Bagus10中的最佳領帥」。
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