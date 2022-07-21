現年50歲香港一代玉女黎姿，活躍於90年代，過去接拍無數作品紅極一時，2008年和大她15歲的富商馬廷強結婚，同步宣布淡出演藝圈，近年她接手弟弟的醫美事業，晉升為身家百億的CEO，不僅事業得意，私下也很享受生活，近日她在社群平台分享運動影片，身材維持得和少女時一樣，讓不少人佩服。

近日黎姿在小紅書上曬出一段影片，黎姿將長髮簡單綁成馬尾，身上穿著一件粉色背心，下半身穿著灰色的瑜珈褲，身型十分苗條，黎姿的皮膚狀態相當不錯，直言影片是為了提升臀部線條，長坐等因素造成臀部鬆弛，她和大家分享簡單易上手的提臀運動，號稱在家也能做，黎姿親自抬腿示範，屁股弧度依舊飽滿，線條十分完美，雙手撐地時腰腹看不出任何贅肉，身材宛如少女。

如此完美的狀態，讓不少粉絲評價：「媽呀這肩頸線和手臂線條，好美好緊實！」、「真的太自律了！天生麗質加後天的鍛煉，所以才能讓容顏一直保持得那麼好！我永遠的榜樣，楷模！」、「這身材，少女啊」、「身材好棒」、「童年女神好美」。

黎姿分享如何運動提臀。(圖/黎姿小紅書)

不過除了身材，網友還注意到黎姿拍攝的背景非常豪華，在屋內還有游泳池，黎姿身後就是一片玻璃窗，正好能看見外面的風景，泳池處沒有任何身影，加上黎姿穿著隨意拍攝，被推測有可能就是在自家豪宅，讓不少人十分羨慕。