Ella8月將在高流開唱，正如火如荼與舞者們集合進行團練。（寬魚國際／勁樺娛樂提供）

陳嘉樺（Ella）將在8月20日於高雄流行音樂中心海音館舉辦「艾拉秀」。開演倒數1個月，她正忙與舞者們彩排練唱，日前收工時送上珍奶慰勞所有工作人員，她笑說：「喝點甜的，大家才有活力。」她現在則是嚴格管理身材中，打趣表示，「珍奶大家喝就好，我就用聞的。」

她近期除了排練行程，每周仍固定上健身課程，及保持飲食忌口，分享日常以健康烹煮、原形食物與蛋白質為主，用心維持體力、好身材。她先前首度與舞者們進行團練，全程活力滿滿，笑稱近期睡得不錯，但坦言彩排有點壓力，「好多東西都忘記了，要趕快複習內容，不然就會一直卡住，該面對還是要面對」。

她也提到，因為疫情演出延後2次，這段時間讓她有更多體會，「好好生活就是『艾拉秀』的精神，所有演出內容都跟我有關，我不好好過日子就沒辦法好好做秀。」

她搶先曝光高雄場要送給入場觀眾的禮物，邀來插畫家桑拿大可操刀手繪的限定版口罩與應援面具棒，開心向粉絲喊話：「艾拉秀是一場充滿沉浸、互動式的演出，如果你們不跟我互動，我會很痛苦。」此外，主辦單位寬魚國際表示，「艾拉秀」在進行清票後還有零星門票，將於23日中午12點在拓元售票系統重新啟售。