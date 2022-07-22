趙傳將與徐懷鈺同台對唱，心情期待興奮。（開麗娛樂提供）

趙傳將在8月27日於台北流行音樂中心舉辦「趙傳人生大夢演唱會」。他與主辦單位「開麗娛樂」22日宣布將邀來雙嘉賓助陣，分別是「平民天后」徐懷鈺、搖滾樂團「老王樂隊」。趙傳、徐懷鈺過去曾是滾石唱片的同門，這次再續前緣，心情期待，他打趣形容2人是「美女野獸配」。

趙傳直誇徐懷鈺唱跳實力堅強，「從出道以來給人活力滿滿，這次有她加入，我想演唱會一定免不了要跳一波，要帶著台下粉絲一起動起來」，並憶起，他們曾在10多年前校園演唱會一起演出，當時徐懷鈺才剛出道，時隔多年再度合作，他直說：「是上天的安排。」

徐懷鈺先前一接到邀約馬上答應，興奮表示，「非常開心，傳哥我又來了」，更感謝當年趙傳的暖心提攜，「謝謝傳哥當年願意帶我這個新人宣傳，他鼓勵我勇往直前」。

演唱會倒數1個月，趙傳近期開始閉關、積極練團，同時加運動訓練肺活量、體能，只為呈現最佳狀態，更希望增強自身免疫力來對抗病毒的威脅，他坦言現在仍擔心疫情的不確定性，盼透過音樂撫慰大家心情，「有些歌迷年齡層比較大，難免會有些顧慮，希望大家一起把防疫做好，健健康康地來聽歌。」